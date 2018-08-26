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مصرع زوجين وإصابة 7 من أفراد أسرتهم فى حادث تصادم مروع بالشرقية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:03 م
مصرع زوجين وإصابة 7 من أفراد أسرتهم فى حادث تصادم مروع بالشرقية حادث تصادم -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى زوجين مصرعهما في حادث تصادم ، بطريق "تل حوين- بني شبل" بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 7 من أفراد أسرتهم إصابات بالغة، وتم نقلهم لمستشفي الزقازيق الجامعي.
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغ باستقبال مستشفى الزقازيق، لكل من " صبري إ س خ" 55 سنة وزوجته" نادية م" متوفيان، وإصابة 7 من أفراد أسرتهم من الأبناء، إصابات بالغة.
 
وتبين أثناء عودتهما من عند خطيبة نجلهم من قرية تل حوين، مستقلين عربة كارو، اصطدم بهم أتوبيس، وتسبب في وفاة الزوجين وإصابة 7 من العائلة.
 
وتم تشيع جثمان الزوجين في عزبة الشمس، التابعة لقرية بني شبل، وجار علاج المصابين، واستكمال التحقيقات.
 
 
 

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