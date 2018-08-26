مستشفى الأقصر الدولى تستقبل كبار الاستشاريين للقضاء على قوائم الانتظار

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور طارق محمد السيد مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، أن المستشفى بدأت منذ أيام فى استقبال كبار الاستشاريين لإجراء عمليات جراحية بالعديد من التخصصات الطبية، وذلك حتى 2 سبتمبر المقبل، بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أطلقها للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 اشهر ومنع تكرارها مرة أخرى.

وأضاف مدير عام مستشفى الاقصر الدولى لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى استقبلت مجموعة من الاستشاريين بعدد من التخصصات الطبية المختلفة لرفع معاناة المعذبين على قوائم الانتظار، وهم كلاً من الدكتور محمود عبد الوهاب استشاري العظام والمفاصل يوم 23 اغسطس الجاري، والدكتور هانى محمد عوض الله استشاري قسطرة قلبية يوم 25 اغسطس من نفس الشهر.

وأوضح الدكتور طارق محمد السيد، أنه من المقرر استقبال كل من الدكتور محمد سعد هجري استشاري جراحة القلب والصدر والفريق التابع له يوم 27 اغسطس، والدكتور محمد حامد إستشاري جراحة الاطفال وذلك يوم 29 اغسطس الجاري، وتستقبل يوم الخميس 30 اغسطس الجاري، كلاً من الدكتور هانى الجارم استشاري انف واذن وحنجرة، والدكتور محمد اللبان استشاري جراحة التجميل، والدكتورة نيرين عكاشة استشاري قسطرة القلب، والدكتور احمد طارق استشارى جراحة المخ والاعصاب، يوم 31 من نفس الشهر .

وإستطرد مدير المستشفي: قوائم الإنتظار بالعمليات الجراحية ستنتهى فى فترة قياسية، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد محيى مساعد الوزير لشئون الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .