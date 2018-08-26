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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 م
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مد فترة التقديم لمدن جامعة بنى سويف حتى 30 أغسطس الجارى

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:15 م
مد فترة التقديم لمدن جامعة بنى سويف حتى 30 أغسطس الجارى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مد فترة التقديم للمدن الجامعية  بجامعة بني سويف حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 30 أغسطس . 
 
وأضاف منصور حسن فى بيان له اليوم، أنه كان من المقرر إغلاق باب التقدم للمدن الجامعية اليوم الأحد، وحرصا من الجامعة على مصلحة  الطلاب تقرر مد فترة التقديم ، لافتا إلى أن إدارة الجامعة اتخذت ذلك القرار حتى يتمكن الطلاب الذين تخلفوا عن تقديم ملفاتهم لظروف خارجة عن الإرادة، وتوفر الجامعة موقع للمدن الجامعية يتيح كل تفاصيل قواعد القبول بها سواء للطلاب أو الطالبات، كما يتيح التسجيل للمدن الجامعية في الشكل الإلكتروني عبر الموقع أيضا.
 
وأضاف رئيس الجامعة ، أن إدارة المدن بالجامعة تلقت حتى الآن  4692 طلبا للتسكين في المدن الجامعية، فقد سجلت مدينة الطلبة 1185 طالبا من طلاب سنوات النقل، و825 طالبا من  الفرقة الأولى، بإجمالى 2010 طلبات، وسجلت مدينة الطالبات 2682 طالبة، منها 1666 من طالبات سنوات النقل، بينما سجل طالبات الفرقة الأولى عدد 1016 طالبة. 

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