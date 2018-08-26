محافظ كفر الشيخ يحيل 67 طبيبا للتحقيق ويوجه بسرعة نقل مريض لمعهد الأورام

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إحالة 67 طبيبًا بمختلف تخصصات مستشفى كفرالشيخ العام للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل، مشددًا بتكثيف المرور اليومى على المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بالمستشفى العام، بحضور المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، وعددا من القيادات التنفيذية.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، سرعة تحويل المريض صبحى عبد الواحد شريف، لمعهد الأورام بطنطا، لسرعة علاجه من ورم بالمثانة البولية، ومتابعة الدكتور محمد غازى استشارى الأورام بمعهد الأورام المنتدب بالمستشفى العام مجانا للحالة، وتقديم تقرير بالحالة.