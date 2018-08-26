محافظ كفر الشيخ يحيل 227 طبيبا وممرضا للتحقيق.. ودعم المستشفى العام بجهازى تعقيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إحالة 35 طبيبًا 32 ممرضاً للتحقيق لتغيبهم عن العمل بمستشفى كفر الشيخ العام ، ودعم المستشفى بجهازى تعقيم مركزى بسعة 10 آلاف لتر وبتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه .

كما قرر المحافظ أحاله 160 من الأطباء والممرضين للتحقيق بمستشفى دسوق العام، لتغيبهم عن العمل، بناءً عن تقرير المتابعة الميدانية لمكتب المحافظ، مؤكداً أن صحة المواطن خط أحمر والرعاية الصحية حق دستورى ولن نرضى الا بخدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى كفرالشيخ ".

أضاف اللواء السيد نصر فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أنه يتم تطوير القطاع الصحى بالمحافظة وافتتاح مستشفيات مركزية ووحدات صحية جديدة وتقديم خدمة طبية جيدة بالقرى وتكثيف الرقابة وحسن معاملة المواطنين، والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وكان محافظ كفرالشيخ، قد تفقد أقسام الاستقبال وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، كما تفقد العيادات الخارجية، والتى شملت الاطفال، والمسالك البولية، والاسنان، والجلدية، والانف والاذن والحنجرة، والصيدلية، واستمع للمواطنين وتأكد من إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج لهم، كما اطمئن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات والادوات الطبية وخلال تفقده اطمئن المحافظ على حالة الطفل فارس ياسر جبريل، الذى يعانى من كسر فى ساقه اليمنى، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

كلف محافظ كفرالشيخ بضمان توفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والادوية اللازمة لإحتياجات المرضى والاحتياطى اللازم، وسرعة شراء جهاز جديد لتفتيت حصوات الكلى.

واستمع المحافظ لطلبات المرضى حيث وجه بصرف إعانات مالية من الضمان الاجتماعي لغير القادرين، مشدداً بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحسن معاملتهم ، وتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى.