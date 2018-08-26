محافظ كفر الشيخ: مصر ستظل صامدة شامخة برجال القضاء

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، التهنئة للمستشار، سعد السعدنى، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد؛ رئيساً لمجمع محاكم واستئناف كفرالشيخ، بمكتبه بمجمع المحاكم، اليوم الأحد، متمنياً له التوفيق والسداد، قائلاً : ندعم القضاة المصرى الشامخ ونعاونهم على أداء رسالتهم السامية في إعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة وحماية الوطن والمواطن .

وذلك بحضور، اللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمستشار السيد الحورانى، المنفتش القضائي الأول، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، على حسن العلاقة بين رجال القضاء والمحافظة مشيراً الى ان الشعب المصرى يثق فى رجال القضاء، وعليهم مسئولية كبيرة فى تحقيق العدالة وحماية الدولة وحقوق المواطنين، مؤكداً ان مصر ستظل صامدة شامخة بوجود قضاة مصر الأجلاء .

وأضاف محافظ كفرالشيخ؛ نتطلع دائما لتحقيق طموحات أبناء كفرالشيخ، ونحن جادين فى ازالة المعوقات وتجاوز التحديات، وبناء مشروعات تنموية جديدة بتضافر أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

قال المستشار سعد السعدنى، نفصل فى مختلف القضايا والملفات، ونضع الحلول القانونية والقضائية الحاسمة لجميع المشاكل، ومكتبى مفتوح لرجل الشارع قبل رجل القضاء، ونعمل لصالح هذا البلد وخدمة أهالينا فى كفرالشيخ لتخفيف المعاناة عنهم، مع النهوض بالتطور التقني لسرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين .

وقد أعرب المستشار سعد السعدنى، عن سعادته بزيارة محافظ كفرالشيخ، مشيداً بما تحقق من انجازات على أرض المحافظة، خلال الفترة الحالية، وبخاصة تنمية الساحل الشمالى للمحافظة وانشاء المشروعات الجديدة منها مزرعة غليون السمكية والبوابات الغربية والمنطقة الصناعية بمطوبس، ومحطة الكهرباء الجديدة، وبحيرة البرلس، ومصانع الرمال السوداء ومصنع الغزل والنسيج، وما تشهده المحافظة من تطور زراعى، وسياحى، واقتصادى، وصناعى ضخم .

جدير بالذكر أن : المستشار، سعد السعدنى، تولي مهام منصبه الجديد؛ رئيساً لمجمع محاكم واستئناف كفرالشيخ، خلفًا للمستشار عبد المنعم السيوي، رئيس مجمع محاكم كفرالشيخ السابق، وتدرج " السعدنى " قبيل تولى منصبه الجديد فى عدد من المواقع القضائية منذ عمله بالنيابة العامة عام 1983وتدرج بجميع درجاتها حتى درجة رئيس نيابة الاسكندرية، ثم رئيس المكتب الفنى باستئناف محاكم بنى سويف، ورئيس محكمة الجنايات بالمنيا، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس المكتب الفنى باستئناف الاسكندرية، ثم رئيس استئناف الاسكندرية ومطروح، ورئيس محاكم البحيرة، الى أن تولى منصبه الجديد رئيساً لمجمع محاكم واستئناف كفرالشيخ، له العديد من المؤلفات القضائية فى القانون الجنائى وقانون التحكيم الدولى والتحكيم البحرى فضلاً عن الكتابة بعدد من الإصدارات العربية، كما أنه عضواً بلجنة توثيق التراث القضائى المصرى، ومحاضراً بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية.