محافظ دمياط يعلن افتتاح أعمال طريق الأديب فاروق شوشة وثلاث مدارس غدا

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم غدا الاثنين افتتاح طريق فاروق شوشة "رأس البر الغربى سابقا" والذى جاء تسميته بهذا الاسم تخليدا لذكرى الأديب الشاعر ابن دمياط.

وأشار المحافظ أن هذا المشروع يعد محورا هاما وشريانا رئيسيا والمؤدى إلى مدينة رأس البر من الناحية الغربية، وسيساهم بشكل كبير فى التيسير على رواد المدينة من محافظات الدلتا والبحيرة وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن هذا الطريق بطول 5.27 كم وعرض متوسط 7.5 م بتكلفة 21 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة بالطريق بمبلغ مليون و330 ألف بالإضافة إلى مبلغ 37 مليون جنيه لتغطية مصرف نزاز السنانية وجزء من مصرف الطابية بمشاركة مجتمعية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" وتنفيذ شركة المقاولون العرب وإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق والنقل بدمياط لتصبح التكلفة الإجمالية للطريق بمبلغ 59.330 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم مؤخرا تخصيص مبلغ مليون جنيه لاستكمال أعمال رصف الطريق، مؤكدا أنه تم عمل ربط ازدواج الطريق بكوبرى القناة الملاحية وطريقى الميناء ودمياط - المنصورة والذى أدى بدوره إلى رفع كفاءة الطريق بصورة كبيرة.

وأضاف أيضا أنه تم عقد اتفاق مع رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع كفاءة الجهة اليمنى من الطريق حتى يتماشى مع التطور الحادث بالجهة اليسرى.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى وبكافة جهودها لرصف الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة لتحقيق السلامة والأمان للمواطنين ولضمان صلاحية النقل عليها متوجها بالشكر لجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة لإيمانها بأهمية المشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.

كما يفتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط غدا الاثنين عدد من المشروعات فى قطاعى التعليم والطرق معلنا افتتاح ثلاث مدارس بمدينة دمياط بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

حيث سيتم افتتاح مدرسة محمد عبده الابتدائية المشتركة بعد إتمام أعمال الاحلال الجزئى لها بعدد 25 فصول بتكلفة 839.539.7 جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة الإمام مالك الابتدائية "إنشاء جديد" والتى تضم 16 فصلا بتكلفة قدرها 6.369.424 جنيه وافتتاح أيضا أعمال توسعات مدرسة صلاح الدين الأيوبى الرسمية بتكلفة 5.107.425 جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة دمياط شهدت خلال الفترة الأخيرة إنجازا غير مسبوق فى أعمال الاحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء للمدارس معلنا تحقيق المحافظة لأقل معدلات كثافة بالفصول الدراسية مقارنة بمحافظات الجمهورية.

وأكد أيضا استمرار تلك الجهود من قبل المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم للنهوض بالمنشآت التعليمية والمنظومة التعليمية بأكملها.