محافظ بنى سويف: أعددنا خطة عمل متكاملة للتعامل مع ملف التوك توك

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على أن المحافظة تعمل من خلال خطة عمل متكاملة فى ملف التوك توك على مستوى المحافظة مع مراعاة المصلحة العامة ، والعمل من خلال عدد من المحاور، حيث يتم السير فى منح التراخيص لـ 4000 توك توك ، وهو العدد الذى وافق عليه مجلس الوزراء ، وتم حتى الآن إصدار الترخيص لـ 2930 توك توك بنسبة تزيد عن 70% من المستهدف الذى انطبقت عليه الإشتراطات الفنية ، والتنظيمية والتى من أهمها منع تسيير مركبات التوك توك فى عواصم المحافظات أوالمدن أو إليها أو فى الطرق الرئيسية والسريعة وأن يقتصر سيرها فى الطرق الفرعية الداخلية.

وأضاف المحافظ أن المحور الثانى من الخطة وهو تكثيف الحملات المرورية بالتسنيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية والجهات المعنية لإلزام التوك توك بالالتزام بخطوط السير المحددة ، والحد من التكدس المرورى الذى قد يكون التوك توك عنصرا أساسيا فيه فى بعض الأحيان، مشيرا إلى أنه كلف المرور بإعداد تصور لتنظيم عمل التكاتك بالشوارع وخطوط السير بما يحقق السيولة المرورية وعدم التواجد فى الطرق الرئيسية.

وأشار المحافظ إلى أن المحور الثالث من الخطة الجارى تنفيذها فى "هذا الشأن" تسهيل الإجراءات أمام سائقى أو أصحاب التكاتك للحصول على التراخيص وتقنين أوضاعهم دون أن يؤثر ذلك على استيفاء الاشتراطات الأساسية والتى لا يمكن التساهل فيها ، مع دراسة الوضع الحالى لتوزيع الحصص المسموح بها لكل مركز ، وامكانية زيادتها أو تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الحركة المرورية واحتياج المواطنين لهذه الخدمة

ونوه المحافظ على أن المحافظة كانت من المحافظات السباقة فى هذا المجال من خلال اعداد قاعدة بيانات للتوك توك داخل دائرة المحافظة بالتنسيق مع ادارة المرور والجهات المعنية ، وتخصيص حصص محددة لكل مركز ، والحصول على موافقة مجلس الوزراء لترخيص عدد معين من التكاتك وإعداد خطة مرورية للتعامل مع هذا العدد.