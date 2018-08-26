محافظ المنيا يبحث الاستعدادات لاستضافة "يوم ثقافى مصرى ـ اندونيسى"

المنيا - حسن عبد الغفار

بحث عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الاستعدادات الخاصة بإستضافة ملتقى اليوم الثقافى (المصرى ـ الاندونيسي) والذى تنظمه مكتبة مصر العامة مساء الأربعاء القادم ، بحضور حلمى فوزى سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة .

جاء ذلك بحضور دكتورة منال عبدالسلام مديرة مكتبة مصر العامة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومديرى إدارات العلاقات العامة والإعلام والتواصل والسياحة بديوان عام المحافظة، وأعضاء المكتب الفنى ومديرية الثقافة، حيث ناقش المحافظ البرنامج الخاص بالملتقى وكافة الفقرات والعروض ومعرض المنتجات المصرية -الأندونيسية والفنون التشكيلية .

أكد المحافظ خلال اللقاء أن تنظيم الملتقى يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وأندونيسيا، وما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار.

استمع المحافظ إلى مقترحات وملاحظات الحضور بشأن تنفيذ برنامج الزيارة، ووجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم هذا الملتقى الذى يعد بمثابة فرصة للتبادل الثقافى بين البلدين، وعرض فرص الاستثمار وإبراز كافة المعالم والمميزات التى تتمتع بها محافظة المنيا.

من جانبها، قالت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، إن الهدف من الملتقى هو تبادل الثقافات بين مصر وأندونيسيا فى كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الأندونيسية، وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأضافت أن برنامج الاحتفال باليوم المصرى الأندونيسى، يتضمن عدداً من الفقرات الفنية المصرية والأندونيسية، ومعرض للمشغولات اليدوية المصرية الأندونيسية، وكورال وفلكلور شعبى مشترك، بالإضافة إلى عرض لفرص الاستثمار بين البلدين.