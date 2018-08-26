video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يرفض افتتاح مركز شباب كفر الجزار بسبب "مبولة" تحت السلم

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:01 م
محافظ القليوبية يرفض افتتاح مركز شباب كفر الجزار بسبب "مبولة" تحت السلم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

عنف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، القائمين على مركز شباب كفر الجزار ببنها، بسبب تردي أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية، والتى بلغت إجمالى تكلفتها 400 ألف جنيه، حيث رفض إفتتاح المركز لسوء أعمال البناء، قائلا "لا يصلح لإقامة أنشطة".

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التى تمت بمبني الإدارة والأنشطة، حيث اعترض على وجود حمامات "مبولة" مكشوفة بجوار سلم المبنى، وعثر أيضا على فئران بالمبنى قائلا: "نفسى اعرف مين إللى أنشأ المكان ده وكان فين مجلس الإدارة".

ووجه المحافظ تعليمات للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالنظر جيدا لأى مركز شباب قبل افتتاحه، قائلا "مش هفتتح مبنى زبالة بالمنظر ده".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يتفقد 6 مشروعات تنموية ويفتتح ملعبى نجيل صناعى اليوم

اخبار القليوبية

اخبار مصر

شباب القليوبية

مركز شباب كفر الجزار

محافظ القليوبية




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة