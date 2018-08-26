محافظ القليوبية يرفض افتتاح مركز شباب كفر الجزار بسبب "مبولة" تحت السلم

القليوبية إبراهيم سالم

عنف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، القائمين على مركز شباب كفر الجزار ببنها، بسبب تردي أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية، والتى بلغت إجمالى تكلفتها 400 ألف جنيه، حيث رفض إفتتاح المركز لسوء أعمال البناء، قائلا "لا يصلح لإقامة أنشطة".

وتفقد المحافظ أعمال التطوير التى تمت بمبني الإدارة والأنشطة، حيث اعترض على وجود حمامات "مبولة" مكشوفة بجوار سلم المبنى، وعثر أيضا على فئران بالمبنى قائلا: "نفسى اعرف مين إللى أنشأ المكان ده وكان فين مجلس الإدارة".

ووجه المحافظ تعليمات للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالنظر جيدا لأى مركز شباب قبل افتتاحه، قائلا "مش هفتتح مبنى زبالة بالمنظر ده".