محافظ القليوبية لرئيس وحدة محلية : ارفع الإشغالات وإلا مش هتقعد فيها

القليوبية إبراهيم سالم

عنف اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية رئيس الوحدة المحلية بكفر الجزار، ببنها بسبب كثرة الباعة الجائلين على الكوبرى ووجود ملاهى شعبية تسبب التكدس والازدحام، قائلا: "ارفع الإشغالات والا مش هتقعد فيها النهاردة ".

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في مدينة بنها اليوم الأحد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة العيد القومى للمحافظة يرافقه نجوى العشيرى رئيس مدينة بنها.

وتفقد "عشماوى"، عدد من المشروعات القومية بمركز بنها فى قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 800 ألف جنيه، كما تم تفقد مشروعات فى قطاع التعليم بتكلفة 6 ملايين جنيه، وفى قطاع الصرف الصحى تم تفقد مشروعات بتكلفة 21 مليون جنيه.