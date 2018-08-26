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محافظ الفيوم يبحث مع مسئولى التعليم أعمال صيانة ومرافق 29 مدرسة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:23 م
محافظ الفيوم يبحث مع مسئولى التعليم أعمال صيانة ومرافق 29 مدرسة الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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عقد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم اجتماعًا مع الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة مارجريت محروس نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية لبحث آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد من حيث الانتهاء من اعمال الصيانة بالمدارس وتوصيل المرافق، وذلك بحضور المهندس على محمود وكيل وزارة الكهرباء، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة الأبنية التعليمية.

 

تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة وتوصيل المرافق والتجهيزات التى يجرى تنفيذها فى عدد 29 مدرسة على مستوى المحافظة، وشدد محافظ الفيوم على ضرورة استكمال جميع أعمال الصيانة وتوصيل المرافق قبل بداية العام الدراسى الجديد.

 

وكلف سامى، مسئولى هيئة الابنية التعليمية باعداد بيان بكافة الأعمال للعرض عليه خلال 24 ساعة، والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها لضمان الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى.

 


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