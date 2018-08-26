محافظ البحيرة تصدر لائحة تنظيم العمل لمشروع مركبات التوك التوك

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

في إطار الإجراءات التي اتخذتها محافظة البحيرة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك بمدن ومراكز المحافظة وتسهيل إجراءات التراخيص لمالكيها وترغيبهم في الترخيص لتنظيم الحركه المروريه وتقليل النفقات والاضرار الناتجه عنها من مخالفات وحوادث، صرحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن المحافظة منذ عام 2010م أصدرت لائحة تنظيم العمل لمشروع مركبات التوك التوك بالتنسيق مع إدارة المرور والوحدات المحلية لظبط المخالفة وتحديد أعدادها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال التعديلات في اللائحه لصالح المالكين وتوعيتهم بالسير في إجراءات التراخيص.

وأكدت محافظ البحيرة، أن الوحدات المحلية حصرت مركبات التوك توك الموجودة بالمدن والقري وبلغ حوالي 56 ألف مركبة توك توك وقد تم ترخيص10713 منها من قبل إدارة المرور على مستوى مراكز المحافظة ، وجاري اتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لإنهاء المشاكل والمعوقات الخاصه بالتقنين وتوفير أماكن (حضانات) للتحفظ علي المركبات المخالفه منها مع تكثيف الحملات المرورية بالقري للسير في إجراءات التقنين وقيام اصحابها بالتقدم للترخيص والتشغيل تحت مظلة مشروع المواقف وذلك للحفاظ على سلامة وارواح المواطنين والحد من حدوث الحوادث الخاصه بها.