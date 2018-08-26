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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
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وإعلان أحياء أول وثالث بلا أمية..

محافظ الإسماعيلية يستعرض الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمى للأمية

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:06 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمى للأمية جانب من اجتماع المحافظ
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أنه تم الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية الموافق الثامن من شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإعداد للاحتفال بهذا اليوم وإعلان أحياء أول وثالث بمدينة الإسماعيلية بلا أمية.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور بحضور محمد عبد السلام، الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد والمستشار عمر حمزة، مستشار وزير التضامن الاجتماعى لشؤن التعليم والمقدم محمد عبد اللطيف، نائب المستشار العسكرى للإسماعيلية ونورهان السيد عيد، مدير فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والأوقاف والصحة والتربية والتعليم والزراعة والأوقاف وممثلى كافة الجهات المعنية بملف محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة.

ويأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل القضاء على الأمية وتفعيل سبل التعاون والتنسيق فيما بين وزارت التعليم العالى والمجلس الأعلى للجمعات والتضمن الاجتماعى والشباب والرياضة وكافة الهيئات والمؤسسات.

وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لخطة المحافظة لمحو أمية 10 آلاف سيدة من المستفيدات من صرف معاش تكافل وكرامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لا سيما وأن المحافظة بها نحو 17 ألف سيدة من المستفيدات من معاش تكافل وكرامة وبالتعاون والتنسيق مع مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى.

وخلال المؤتمر تم استعراض ومناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالآليات التنفيذية للخطة وتم الاتفاق على عقد مؤتمر آخر لإعلان الخطة التنفيذية للمشروع متضمنة البرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة للتنفيذ مع تحديد جميع الأدوار والتكليفات لكافة الجهات المشاركة.

 

 

 


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