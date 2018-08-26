محافظ الإسماعيلية: افتتاح مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة الأيام القادمة

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من الإعداد والتجهيز واتخاذ كافة التدابير اللازمة استعدادًا لافتتاح عددًا من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، المقرر أن يتم افتتاحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة ودخولها للخدمة والتشغيل الفعلى والتى تستهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وأشرف فروجة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء عادل أنور، مساعد مدير الأمن والعميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور والمهندس أسامة عبد العزيز، مدير عام التخطيط العمرانى، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى تناول استعراض ومناقشة الترتيبات والتجهيزات التى تم اتخاذها إستعدادا لإفتتاح مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومداخل ومخارج الإسماعيلية، والتى تشتمل افتتاح مشروعات تطوير شارعى محمد على وطريق أم كلثوم بر أيمن ترعة الإسماعيلية، والكورنيش الجديد على بحيرة الصيادين و4 كبارى على ترعة الإسماعيلية وخلال الاجتماع أكد المحافظ على سرعة مراجعة كافة اللمسات الأخيرة وأعمال التجميل والتطوير لتلك المناطق إستعدادا لإفتتاحها رسميًا ودخولها للخدمة الفعلية.