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ما لا تعرفه عن الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة × 11 معلومة و13 صورة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:22 م
ما لا تعرفه عن الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة × 11 معلومة و13 صورة الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم من خلال معلومات جديدة وصور تنشر لأول مرة، تقريرا يتضمن 11 معلومة جديدة عن الحى اللاتينى الذى تعتزم وزارة الإسكان تنفيذه داخل مدينة العلمين الجديدة وهى كالتالى:
 
1- الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة سيقام على مساحة 450 فدانا.
2- الحى اللاتينى يحمل طابع الإسكندرية القديمة بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم. 
3- وزارة الإسكان أسندت تنفيذ الحى اللاتينى لـ6 شركات مقاولات كبرى.
4- يوفر الحى اللاتينى نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة .
5- يتضمن الحى اللاتينى نحو 12 ألف وحدة سكنية.
6- مساحة الوحدات السكنية تتراوح ما بين 100 متر وحتى 185 متر.
7- مدة تنفيذ الحى اللاتينى 18 شهر.
8- بدء تنفيذ أعمال المرافق للمشروع بحيث يتم الانتهاء من أعمال المرافق بالتزامن مع أعمال الإنشاءات.
9- يأتى ذلك بالتزمان مع تنفيذ حى جاردن سيتى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار  العودة للطراز المعمارى القديم.
10- يتضمن الحى اللاتينى كافة الخدمات من مدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس ومولات تجارية.
11- متوسط عدد الأدوار بالمبانى التى سيتم تنفيذها فى "الحى اللاتينى"، (أرضي + 4 أدوار - أرضي + 7 أدوار).
 
الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (3)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (4)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (5)
الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (6)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (7)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (8)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (9)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (10)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (11)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (12)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (13)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (14)
 

الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديده (15)
 
 

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وزاره الاسكان

مدينة العلمين الجديدة

حى اللاتينى

العاصمه الاداريه

العاصمه الاداريه الجديده

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