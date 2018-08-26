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لجنة السياحة بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد التجهيزات بالكلية بـ" بنها "

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:57 م
لجنة السياحة بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد التجهيزات بالكلية بـ" بنها "
القليوبية-نيفين طه
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التقى الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور شريف الصبان أستاذ بقسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، وذلك بعد أن قامت اللجنة بزيارة المنشات الجديدة لكلية السياحة والفنادق بجامعة بنها.

وتفقدت اللجنة المنشات وقاعات المحاضرات والمكاتب الإدارية والتجهيزات الخاصة بالكلية الجديدة لمتابعة جاهزية الكلية لبدء الدراسة بها.

وأكد القاضى للجنة أن هذه المنشات اكتملت بعد تدبير وتخصيص جزء كبير من الموارد الذاتية للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على الاستغلال الأمثل لكافة منشآت ومبانى الجامعة وكلياتها لأن تعطيل استغلالها يعد اهدارا للمال العام.

وأضاف القاضى أن مجرد استغلال هذه المنشآت يعد تعظيما للاستثمارات التى ضختها الدولة فيها.

وكان الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد استقبل اللجنة صباح اليوم قبل زيارتها لمنشات الكلية، واستمعت اللجنة إلى عرض حول إمكانيات الكلية ومنشاتها قدمه مسئولى الأدارة الهندسية بالجامعة.

 

 
 

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