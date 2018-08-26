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"كهرباء الإسكندرية" تؤكد عدم تلقيها شكوى واحدة حتى الآن من فواتير أغسطس

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:00 ص
"كهرباء الإسكندرية" تؤكد عدم تلقيها شكوى واحدة حتى الآن من فواتير أغسطس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية، أن الشركة بدأت فى تحصيل فاتورة استهلاك شهر يوليو منذ أول يوم فى الشهر الجارى، والتى تعد أول فاتورة بعد تطبيق الاسعار الجديدة لشرائح الكهرباء.

 

وأوضح عبد العليم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة لم تتلقى حتى الآن شكوى واحدة من المواطنين بسبب فاتورة أغسطس، موضحا أنه تنفيذ تعليمات المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الخاصة بالتأكد من صحة فواتير الاستهلاك قبل عرضها على المشترك.

 

وأشار عبد العليم، إلى أنه تم عمل مراجعة دقيقة قبل وبعد طباعة فواتير الاستهلاك قبل عرضها على المشترك، مشيرا إلى أنه تم استغلال جميع العاملين الإداريين بالشركة فى تسجيل قراءات العدادات بجميع المناطق التابعة للشركة واستبعاد القراءات الشاذة قبل طباعة الفواتير.


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