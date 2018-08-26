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كازاخستان تعلن استضافة مؤتمر منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد غد

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:21 م
كازاخستان تعلن استضافة مؤتمر منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد غد الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف
أستانة(أ ش أ)
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أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، اليوم الأحد، أن العاصمة أستانة من المقرر أن تستضيف مؤتمر منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية فى الفترة من 28 أغسطس الجارى و2 سبتمبر المقبل.

وذكرت وكالة المعلومات الدولية (كازانفورم) الكازاخية أن المؤتمر يأتى بالتزامن مع اليوم الدولى لمكافحة التجارب النووية يوم 29 أغسطس الجارى، والذى أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009 بمبادرة من الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف.

ومن المقرر أن يتبنى المؤتمر إعلانا مشتركا للاحتفال باليوم الدولى لمناهضة التجارب النووية.. فيما كانت كازاخستان قد رتبت لعقد هذا المؤتمر بهدف التنفيذ المستمر لمبادرات الرئيس الكازاخى لنزع السلاح وعدم الانتشار النووى.

وخلال خطاب الرئيس الكازاخى خلال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبرعام 2015، دعا نور سلطان نزارباييف إلى جعل العالم خال من الأسلحة النووية الهدف الرئيسى للإنسانية فى القرن الـ21.

 


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