فيديو وصور .. محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء موقف الأتوبيس الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء موقف الأتوبيس الجديد لشركة أتوبيس وسط الدلتا الجديد، على مساحة 3000م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه، وموقف سيارات الأجرة خط القاهرة بتكلفة 3.5 مليون جنيه بشرق مدينة كفرالشيخ، اليوم الأحد.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، توصيل جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف بجانب المبنى الإدارى وغرفة الحراسة، كما سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء موقف أتوبيس وسط الدلتا الجديد، خلال شهر من اليوم، وسيتم الانتهاء من نقل الموقف القديم المقابل للمرور فى موقعه الجديد خلال 60 يوماً، لتسهيل حركة المرور واستغلال موقف الأتوبيس القديم فى مشروعات النفع العام لإقامة طريق مزدوج بشرق مدينة كفرالشيخ، لتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، موقف سيارات الأجرة الجديد خط كفرالشيخ - القاهرة، على مساحة 2800م2، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ليتم تنفيذه خلال 60 يوماً ونقل السيارات إليه خلال 70 يوماً، ويتم تنفيذ الموقف الجديد طبقا للمعايير الجودة الفنية ومراقبة التشغيل بالكاميرات، وبه جميع المرافق والخدمات، للتسهيل على المواطنين وتلبية إحتياجاتهم .

وفى نهاية جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، عددا من شوارع شرق عاصمة المحافظة، وشدد على عمل حملة إشغالات مكبرة، بالمدينة، لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات للمواطنين وتسهيل حركة المرور، وعرض تقرير تفصيلى بهذه الحملة ومتابعة الإجراءات ضد المخالفين .



محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف الاتوبيس الجديد



جانب من موقف كفر الشيخ



جانب من زيارة المحافظ الموافق