فيديو وصور.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وبحوزته 10 بنادق

كتبت : دينا الحسيني

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بمحافظة المنيا، وضبط بحوزتهم 10 بنادق خرطوش و250 طلقة نارية.

وكانت الإدارة قد تابعت خلال الآونة الأخيرة تشكيلاً عصابياً شديد الخطورة بنطاق محافظة أسيوط يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة وكذا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد أمكن رصدهم، وهم كلاً من "علم الدين.ع.ع"، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات"، و"سعد.ف.س" عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين "مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه"، و"إبراهيم.ن.ف" عاطل، مسجل شقى خطر "سرقة مواشى"، و"أسامة.ك.ح" عاطل، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط.



المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر ومديرية أمن المنيا، تم استهداف المتهمين وتمكنت القوات الأمنية من ضبطهم بالسيارة رقم 4 ج أ 473 قيادة الثالث، والدراجة النارية رقم 47901 قيادة الأول، وذلك حال تواجدهم بمدخل قرية المعصرة بدائرة مركز شرطة ملوى وبحوزتهم 10 بنادق خرطوش عيار 12 مم، و250 طلقة خرطوش عيار 12 مم، و25 طلقة عيار 9 مم، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمول.



الأسلحة المضبوطة

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار واستخدامهم للسيارة والدراجة النارية والهواتف المحمولة فى النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.



المضبوطات

كما تمكنت الإدارة من ضبط "محمد.م.ب"، فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة نقل بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبحوزته 250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام مخبأة بمخزن سرى أسفل صندوق السيارة معد خصيصًا لتهريب المواد المخدرة.