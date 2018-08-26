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فيديو.. مواطنة تدعو لوزير القوى العاملة بعد موافقته على توظيف ابنتها

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:56 م
فيديو.. مواطنة تدعو لوزير القوى العاملة بعد موافقته على توظيف ابنتها محمد سعفان وزير القوى العاملة
المنوفية - محمود شاكر
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توجهت مواطنة إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بطلب لتوظيف ابنتها الحاصلة على بكالوريوس التجارة، ووقع وزير القوى العاملة على طلب المواطنة، مطالبا وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية بأن سرعة حل أزمة ابنتها فى الحصول على وظيفة. 
 
 
وردت المواطنة على وزير القوى العاملة: "مش عارفة أشكر حضرتك إزاى، ويارب يباركلك ويوفقك يارب، وقبلت كتف الوزير بعد موافقته على طلبها". 
 
جاء ذلك خلال افتتاح محمد سعفان وزير القوى العاملة، الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى كلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام، بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى  مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع،  والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة .
 
 
ويهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والطب البيطرى.

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