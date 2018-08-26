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فيديو.. محافظ الغربية: رخصنا 22000 توك توك.. وغرامة مخالفة السير 2000 جنيه

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:04 ص
فيديو.. محافظ الغربية: رخصنا 22000 توك توك.. وغرامة مخالفة السير 2000 جنيه أرشيفية
كتب كريم كشك
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قال اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، إن المحافظة أصدرت تراخيص تسيير لـ22 ألف "توك توك"، حتى العام الجارى.

وأكد محافظ الغربية، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، مساء أمس السبت، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه  قد تم مصادرة 70 توك توك، غير مرخص، مساء أمس السبت، موضحًا أن التكاتك المضبوطة، يتم عرض ملاكها على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ودفع الغرامة، والتى لا تقل عن 2000 جنيه، وذلك لمخالفتها وعدم الالتزام بضوابط تسييرها بالمحافظة.

وأشار صقر، إلى أن قرار حظر سير الـ"توك توك" على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية بالمدن الكبرى، قرار جيد، وهناك إمكانية لتطبيقه، ولكن يجب الالتزام من قبل سائقى التوك توك، لما له من أهمية كوسيلة مواصلات يعتمد عليها الكثيرين، وللحفاظ على الأرواح، والطرقات الرئيسية والسريعة للمدن الكبرى.

 


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محافظ الغربية

اللواء أحمد صقر

توك توك




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