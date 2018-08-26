فيديو.. تقرير تليفزيونى تركى يسخر من السياح العرب فى تركيا

كتب مصطفى عنبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك" تقريرًا تليفزيونيا تركيا يسخر من السياح العرب فى تركيا.

ويُظهر التقرير قيام المذيعة التى كانت تتحدث اللغة التركية، بإيقاف السياح العرب فى تركيا، وتوجيه أسئلة لهم باللغة التركية، الأمر الذى لم يفهمه معظم من استوقفتهم، إلا ان أجوبة السياح العرب كانت مصحوبة دائما بضحكات مركبة على الفيديو فى دلالة على الاستهانة بهؤلاء السياح.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن أمير قطر، تميم بن حمد، وجه المواطنين القطريين بالسفر إلى تركيا لقضاء فترات إجازاتهم، بهدف دعم الليرة التركية التى انهارت الفترة الأخيرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وعبر كثير من المتابعين للتقرير التركى عن استيائهم الشديد من إهانة هذا التقرير للسائح العربى، داعين كل السياح العرب فى تركيا للعودة لبلادهم وعدم دعم الاقتصاد التركى.