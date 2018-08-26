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فيديو.. تقرير تليفزيونى تركى يسخر من السياح العرب فى تركيا

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:27 م
فيديو.. تقرير تليفزيونى تركى يسخر من السياح العرب فى تركيا تقرير تليفزيونى تركى يسخر من السياح العرب فى تركيا
كتب مصطفى عنبر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك" تقريرًا تليفزيونيا تركيا يسخر من السياح العرب فى تركيا.

ويُظهر التقرير قيام المذيعة التى كانت تتحدث اللغة التركية، بإيقاف السياح العرب فى تركيا، وتوجيه أسئلة لهم باللغة التركية، الأمر الذى لم يفهمه معظم من استوقفتهم، إلا ان أجوبة السياح العرب كانت مصحوبة دائما بضحكات مركبة على الفيديو فى دلالة على الاستهانة بهؤلاء السياح.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن أمير قطر، تميم بن حمد، وجه المواطنين القطريين بالسفر إلى تركيا لقضاء فترات إجازاتهم، بهدف دعم الليرة التركية التى انهارت الفترة الأخيرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وعبر كثير من المتابعين للتقرير التركى عن استيائهم الشديد من إهانة هذا التقرير للسائح العربى، داعين كل السياح العرب فى تركيا للعودة لبلادهم وعدم دعم الاقتصاد التركى.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصرررررررررررررررررررررررررررر

لا غرابه فيما يقوم به الاتراك ضد الزوار العرب لتركيا هذا شىء عادى فقط ليفهم من ربعنا حقيقه الاتراك وايضا الفرس الصراح فى المنطقه صراح قوميات وليس صراع دينى ولا طائفى والفرس لديهم قناعه بان العرب هم من دمرو الامبراطوريه الفارسيه والاتراك لديهم قناعه بان من دمر وقضى على نظام حريم السلطان هم العرب لذا استيقظو يا عرب انتم الاقوى ولا تستهينو بانفسكم انتم الاعلون بدين الله

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء اسيادهم الشعب العربي

للاسف كثير من العرب لا يتعلمون من اخطاء الماضي

هؤلاء الخنازير احفاد العصابة اللصوصية العثمانية هم من قتل علماء الدين الاسلامي في الشام و سرقة ثروات الوطن العربي و الدليل كل المساجد الكبيرة في تركيا تم بنائها بيد اسيادهم المهندسين المصرين بعد بناء قلعة صلاح الدين و بدل من رد الجميل للشعب العربي علي تحرير تركيا من العصابة الرومانية و تعليمهم الدين الاسلامي شنو الحرب علي الشعب العربي لدرجة اتت فترة علي هؤلاء الخنازير كانو بيشتمو الشعب العربي لما يتنزعو بينهم في تركيا و لما اتي محمد علي المصرين دقو هؤلاء الخنازير و وصلو الي شبه جزيرة القرم ثم تركها لهم و الهدف كان الجيش المصري يقصد اعطاء درس لهؤلاء الخنازير الاتراك ولكن لم يصونون الجميل .. فارجو من كل عربي وطني محترم لا يذهب الي تركيا حتي عزل الخنزير التركي القردخان و عصابته .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

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