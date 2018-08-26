فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

كتبت - دينا الحسيني

أدلي محمود نظمي - 33 سنة مزارع - المتهم بقتل أطفالة ريان 5 سنوات ومحمد 3 سنوات بدائرة مركز سلسيل باعترافات تفصيلية أمام تحقيقات النيابة حول إرتكابة الواقعة.

وقال المتهم إنه يوم الحادث قام باصطحاب الأطفال خلال احتفالات العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وبعدها اصطحبهما لمدينة الملاهى حتي يتمكن من اختلاق واقعة اختفائهما عقب لهوهما.

وأضاف المتهم أنه توجه بعد ذلك لكوبري فارسكور وقام بإلقائهما بنهر النيل وأخبر زوجته هاتفياً أنه فقد الطفلين على خلاف الحقيقة بالملاهى ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين .

كانت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد الباري وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدقهلية قد نجحت في كشف حقيقة البلاغ الذي تقدم به الأب لمركز شرطة ميت سلسيل بأنه أثناء تواجده بأحد المتنزهات العامة بمدينة ميت سلسيل يرافقه نجلاه فوجئ باختفائهما عقب إنشغاله بالحديث مع أحد الأشخاص.

وعقب البلاغ تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد شرباش مدير المباحث لكشف ملابسات الواقعة مستعينين فى ذلك بأحدث تقنيات التكنولوجيا لسرعة التوصل للقائمين على إرتكابها، إلا أن أفراد فريق البحث أثناء تنفيذهم لبنود الخطة تلاحظ لهم أن سلوك والد الطفلين لا يتناسب مع هول الواقعة وفقدانه لطفليه .

الأمر الذى دفع أفراد فريق البحث للشك به، وما أدى إلى زيادة الشكوك والشبهات حول الوالد ما توصلت إليه التحريات بأن شخصيته مضطربة وتتسم باللامبالاة والاستهتار، وتعاطيه للمواد المخدرة، وحديثه مع المحيطين به عن رغبته فى التحرر من مسئولية تربية الطفلين، إضافةً إلى مغافلته للحاضرين لمراسم دفن طفليه عقب وفاتهما وهروبه.

كما اكدت التحريات تواجده بمدينة فارسكور باتصاله بزوجته فى وقت متزامن مع إلقاء الطفلين بنهر النيل ومشاهدته لأحد معارفه بمنطقة كوبرى فارسكور -أيد الأخير ذلك- وتم التوصل لكاميرا بمحطة وقود بناحية قرية حجاج بمدينة فارسكور قامت برصد الأب المتهم وبصحبته الطفلين داخل سيارته متوجهاً إلى كوبرى فارسكور أعلى نهرالنيل.

وعلي الفور وجه اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية تقنين الإجراءات وتمكن فريق البحث من ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات من معلومات تبين أنه مرتكب الحادث .

كما تم التوصل لشاهدى رؤية (مهندس زراعى - عامل بمدينة الملاهى) شاهداه حال خروجه من مدينة الملاهى بسيارته وبصحبته الطفلين وعلل ارتكابه الواقعة لسوء علاقته بزوجته واتهامها الدائم له بعدم تحمل مسئولية تربيتهما.