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فيديو.. "أيوة يا مصر بحبك وبطبل للسيسى" قصيدة جديدة للشاعر إسلام خليل

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:17 م
فيديو.. "أيوة يا مصر بحبك وبطبل للسيسى" قصيدة جديدة للشاعر إسلام خليل الشاعر إسلام خليل
كتب أيمن رمضان
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أطلق الشاعر إسلام خليل قصيدة فى حب مصر، يكشف خلالها مدى الخراب الذى طال الدولة المصرية على يد "الخونة وكلاب الغابة" بحسب قوله.

 

واستهل "خليل" قصيدته التى أداها بصوته، بالقول:"أنا أكتر حد بطبلك يا بلدنا وحالف وقايلك.. لا هحسيبك عمرك تتهانى ولا عمرى هسيب حد يذلك.. كلنا حوليكى ووقفينلك يا جميلة بشمسك وبضلك".

 

ووصف الشاعر إسلام خليل، مصر بالنجمة التى ينظر إليها العالم، معترفاً لها بحبه، قائلاً:"طول عمرك نجمة وفى العالى والعالم كله بصلك.. يا أمانى وسترى ويا ونيسى ياغرامى وأجمل أحاسيسى.. أيوة أنا بعترف أنى بحبك وبغنى وبطبل للسيسى.. السيسى اللى وخدها خرابة..بعد الخونة وكلاب الغابة".

 

 


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