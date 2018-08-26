video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. أسلاك الكهربائية العارية تهدد منازل عزبة المنشار بالإسماعيلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:14 م
فيديو.. أسلاك الكهربائية العارية تهدد منازل عزبة المنشار بالإسماعيلية أسلاك الكهربائية العارية تهدد منازل عزبة المنشار بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق

أشتكى أهالى عزبة المنشار بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية، من وجود أسلاك الكهرباء العارية، والتى يصدر منها شرار واشتعال للنيران كل يوم ليلاً، وهو ما يهدد بإشعال النيران فى منازلنا، وصعق المواطنين.

وقال الأهالى، إنه منذ شهر رمضان الماضى، نلاحظ قيام الأسلاك الكهربائية بالعزبة يصدر منها شرار واشتعال للنيران، لكونها عارية، فى الوقت نفسه، تعرض المنازل للاحتراق، لأن معظم الأسلاك الكهربائية تقع بجوار منازل العزبة المعرشة من الأخشاب وأخرى من "البوص".

وأوضح الأهالى أنه تم مخاطبة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أكثر من مرة، ولكن "لا حياه لمن ينادى"، مؤكدين أنه رغم اشتعال الأسلاك الكهربائية فالمحول الكهربائى لا يفصل التيار اتوماتيك كما هو معمول به فى كل المحولات الكهربائية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة إعادة هيكلة المراكز التكنولوجية

الاسماعيلية

اخبار الاسماعيليه

كهرباء الاسماعيليه

كهرباء القناه

اسلاك كهربائيه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة