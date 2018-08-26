فيديو.. أسلاك الكهربائية العارية تهدد منازل عزبة المنشار بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أشتكى أهالى عزبة المنشار بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية، من وجود أسلاك الكهرباء العارية، والتى يصدر منها شرار واشتعال للنيران كل يوم ليلاً، وهو ما يهدد بإشعال النيران فى منازلنا، وصعق المواطنين.

وقال الأهالى، إنه منذ شهر رمضان الماضى، نلاحظ قيام الأسلاك الكهربائية بالعزبة يصدر منها شرار واشتعال للنيران، لكونها عارية، فى الوقت نفسه، تعرض المنازل للاحتراق، لأن معظم الأسلاك الكهربائية تقع بجوار منازل العزبة المعرشة من الأخشاب وأخرى من "البوص".

وأوضح الأهالى أنه تم مخاطبة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أكثر من مرة، ولكن "لا حياه لمن ينادى"، مؤكدين أنه رغم اشتعال الأسلاك الكهربائية فالمحول الكهربائى لا يفصل التيار اتوماتيك كما هو معمول به فى كل المحولات الكهربائية.