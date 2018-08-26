الرئيسية أخبار عاجلة فيديوجراف.. فتح معبر رفح البرى لاستقبال الحجاج الفلسطينيين الأحد، 26 أغسطس 2018 08:53 م حجاج - أرشيفية كتب سيد صابر إضافة تعليق فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج، أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى لعودة الحجاج الفلسطينيين. إضافة تعليق معبر رفح الحجاج الفلسطينيين فيديوجراف طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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