فيديوجراف.. فتح معبر رفح البرى لاستقبال الحجاج الفلسطينيين

كتب سيد صابر

فى ضوء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الحجاج الفلسطينيين بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج، أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى لعودة الحجاج الفلسطينيين.