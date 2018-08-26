فريق سمنود يواجه زفتى فى نهائى دورى مستقبل وطن بالغربية.. صور

كتب - أمين صالح

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، مساء أمس السبت، مباراة قبل النهائى بالدورى الذى نظمه الحزب بجميع المحافظات، والتى أقيمت مباريتين بمركز شباب طنطا.

وفقا لبيان اليوم الأحد، المباراة اﻷولى بين مدينة زفتى ومركز طنطا، والتى تأهل فيها للنهائى فريق زفتى للنهائى بفوزه 10/2على حساب مركز طنطا.

أما المباراة الثانية فكانت بين فريقى سمنود وثالث المحلة والتى تأهل فيها فريق سمنود بركلات الترجيح للنهائى، وبذلك تأهل فريقى سمنود ومدينة زفتى لنهائى الغربية.