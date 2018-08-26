غرق طفلة فى حمام سباحة بالإسكندرية.. والنيابة تأمر بدفن الجثة

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقت الطفلة نورين محمد مصرعها غرقا، أثناء استحمامها فى حمام سباحة أحد النوادى بالإسكندرية وسط غياب رقابة الإنقاذ ولفظت أنفاسها الأخيرة بعدما أصيبت باسفكسيا الغرق.

وتم تحرير محضر رقم 7631 بقسم شرطة محرم بك، واتهم الأهل الإدارة بعدم وجود رقابة على حمام السباحة وعدم وجود فريق إنقاذ ومتابعة أثناء استحمام الأطفال، كما قررت نيابة محرم بك بالتصريح بدفن الجثة.

وجاء تقرير الدفن بأن الطفلة أصيبت باسفكسيا الغرق وامتلاء الرئة بالمياه مما أدى لاحتباس الأكسجين فى المخ وتوقف عضلة القلب مما أدى إلى الوفاة.