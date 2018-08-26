عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 78 ألفا و768 حاجا مصريا

مكة المكرمة محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78 ألفا و768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69 ألفا و907 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالات مرضية، ودخلت 216 حالة إلى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت 58 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 33 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالي 187 غسلة كلوية، و4 حالات بالعلاج الكيماوي بإجمالي 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام، ويمر ٣ مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.