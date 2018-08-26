"عطارد" يقع فى أقصى استطالة له حول الشمس اليوم

كتب محمد محسوب

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن كوكب عطارد سيقع فى أقصى استطالة له حول الشمس اليوم الأحد، موضحا أن الكوكب سيقع بزاوية 5 درجة غربا.

وأضاف تادرس لـ"اليوم السابع"، أن الكواكب تبلغ قمة لمعانها فى السماء فجرا قبل شروق الشمس أو مساء بعد غروبها، عندما تكون في أقصى استطالة لها مع الشمس.

وأوضح أن الاستطالة هى الزاوية الظاهرية بين الشمس والكوكب عندما تقاس من الأرض، موضحا أن الكواكب الداخلية هي التي تقع قبل الأرض في الترتيب بعدا عن الشمس، وهى عطارد والزهرة، حيث تكون زاوية استطالتها أقل من 90 درجة، ولا يمكن أن تصل إلى 180 درجة أبدا، لأنها لا تصل إلى حالة التقابل أبدا.