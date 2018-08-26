عاطل يسرق أموالا من شقة جارته بالقطامية.. والأمن ينجح فى الإيقاع به

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط قسم شرطة القطامية من كشف لغز سرقة مبلغ مالى كبير من شقة موظفة، ونجح رجال الأمن فى إيقاع المتهم الذى تبين أنه جار المجنى عليه، وأنه خطط لسرقتها، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

البدية عندما تبلغ لقسم شرطة القطامية من "سميرة محمد"، 59 سنة، موظفة، باكتشافها كسر كالون باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد تحرر عن ذلك المحضر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطنى العقار محل البلاغ أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المبلغة، ويدعى "أحمد د."، 34 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما 3808 لسنة 2010م بولاق أبو العلا "آداب عامة".

وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، باستخدام مفك، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بمراقبتها حتى خروجها من مسكنها وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى، تم بإرشاده ضبط مبلغ 18 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة "بمسكنه واقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطللباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق