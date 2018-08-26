video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يسرق أموالا من شقة جارته بالقطامية.. والأمن ينجح فى الإيقاع به

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:23 م
عاطل يسرق أموالا من شقة جارته بالقطامية.. والأمن ينجح فى الإيقاع به المتهم والمضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

نجح ضباط قسم شرطة القطامية من كشف لغز سرقة مبلغ مالى كبير من شقة موظفة، ونجح رجال الأمن فى إيقاع المتهم الذى تبين أنه جار المجنى عليه، وأنه خطط لسرقتها، حرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

البدية عندما تبلغ لقسم شرطة القطامية من "سميرة محمد"، 59 سنة، موظفة، باكتشافها كسر كالون باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة النوم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد تحرر عن ذلك المحضر.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطنى العقار محل البلاغ أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المبلغة، ويدعى "أحمد د."، 34 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين أخرهما 3808 لسنة 2010م بولاق أبو العلا "آداب عامة".

 

وبإعداد ألاكمنه اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، باستخدام مفك، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك قام بمراقبتها حتى خروجها من مسكنها وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى، تم بإرشاده ضبط مبلغ 18 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة "بمسكنه واقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطللباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها اتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قسم الزيتون يضبط عاطلين حاولا سرقة ربة منزل بأسلوب الخطف أثناء سيرها بالشارع

النيابة تستعجل ضبط المتهم الهارب فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال بمدينة نصر

سرقة بالاكراه

سرقة

سرقة منزل

قسم القطامية

امن القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار الداخلية

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

تشكيل عصابى




لا تفوتك
فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة