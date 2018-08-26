video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:07 م
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن ما قاله اليوم، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.

 

وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكداً استمرار البنك المركزى فى حماية سرية حسابات العملاء.

 

وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الضرائب تتقدم باقتراح بالكشف عن الحسابات المصرفية للحد من التهرب الضريبى

أخبار الاقتصاد

طارق عامر

البنك المركزى

وزارة المالية

الضرائب

التهرب الضريبى




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة