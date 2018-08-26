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ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:20 ص
ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة دقيق مدعم-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل
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شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط  "س.ع.ج" 50 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف كائن بمركز الرحمانية ومقيم  بذات الناحية، لتجميعه دقيق بلدى مدعم  إعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 950 .8 طن دقيق بلدى مدعم، وضبط "م .م.ع" 44 سنة صاحب مركز لتعبئة المواد الغذائيه كائن بمدينة أبو المطامير لحيازته وعرضه عدس مجهول المصدر  حيث تم ضبط 500 كيلو.
 
كما تمكنت الحملة عن ضبط "أ .ع.ع" 39 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بمدينة حوش عيسى لحيازته وعرضه للبيع 120 جركن مبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها.
 
وكذلك ضبط " ي .م.ا" 43 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن بمدينة الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع عدد 384 باكو بسكويت و140 علبة جبنة و7  قوالب لانشون منتهية الصلاحية.
 
 

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