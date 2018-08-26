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ضبط نصف طن دقيق مدعم استولوا عليه أصحاب المخابز بالقليوبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:05 م
ضبط نصف طن دقيق مدعم استولوا عليه أصحاب المخابز بالقليوبية دقيق
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، نصف طن دقيق مدعم، استولى عليه أصحاب المخابز وتلاعبوا في حصص صرفه للمواطنين.

وردت معلومات لإدارة تموين القليوبية، بقيام  صاحب مخبز سياحى الكائن بناحية منشية الجبل الأصفر ، دائرة مركز الخانكه، وذلك لحيازته واستخدامه ماكينة صرف خبز داخل المخبز خاصته لاستعمالها فى صرف وبيع خبز سياحى بدلا من الخبز البلدى، وأثبات عمليات انتاج وبيع خبز بلدى وهمية على خلاف الحقيقة بغرض صرف قيمة الدعم من اجراء عمليات الصرف بالكروت الخاصة للجمهور المستهلكين.

 

وتم ضبط 1 ماكينة لصرف الخبز البلدى،  3 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82  % باجمالى وزن 200 كجم.

كما تم ضبط المسئول عن مخبز سياحى الكائن، دائرة مركز الخانكه، وذلك لحيازته واستخدامه دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمخصص للمخابز البلدية، والذى يتم توفيره وتهريبه من المخابز البلدية وتم ضبط" 6 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82  % باجمالى وزن 300 كجم ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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