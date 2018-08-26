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ضبط عامل زراعى بحوزته 3 قطع أثرية بالبحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:53 م
ضبط عامل زراعى بحوزته 3 قطع أثرية بالبحيرة قطعة أثرية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، الأحد، من ضبط عامل زراعى بحوزته 3 قطع أثرية بقرية طيبة التابعة لمركز الدلنجات.
 
اللواء جمال الرشيدى تلقى إخطارا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، يفيد أنه أثناء تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة فى القضية رقم 5701  لسنة 2018 بضبط وإحضار المتهم "علام م. 40 سنة عامل زراعى المقيم بناحية نجع سعد التابعة لقرية طيبة دائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف منزل المتهم، تمكن النقيب إبراهيم زمزم معاون مباحث المركز من ضبطه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على 3 قطع يشتبه فى كونها قطع أثرية، وسلاح نارى مسدس بالخزينة الخاصة به.
 
و تحرر الحضر رقم  23825 لسنة 2018 جنايات الدلنجات وبالعرض على النيابة العامة أمر مصطفى القاضى وكيل النائب العام باشراف المستشار أحمد جمال مدير النيابة سكرتارية محمد عبدالعظيم حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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