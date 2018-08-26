ضبط عاطل بعد اغتصابه لطفلين عمرهما 6 سنوات فى مركز الخانكة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على عاطل لقيامه بهتك عرض طفلين، بعد استدراجهما لعقار تحت الإنشاء بدائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى المقدم احمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من والدى الطفلين "ش. هـ" 6 سنوات، و "م. ا " 6 سنوات، بقيام " محمد. ن" 17سنة ، مقيم الجبل الاصفر دائرة المركز، وشهرته" حموكشه "، باستدراج الطفلين أسفل عقار تحت الإنشاء، وقام بالتعدى الجنسى عليهما، تم ضبط المتهم وتحرير محضر رقم 7136 إدارى مركز الخانكة، وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ومن جانبه ناشد "هاني بشاي" والد الطفل" ش" وزير الداخلية بضرورة ضبط باقي أفراد تلك شبكة الشذوذ الجنسي بمنطقه تقسيم قاسم أبو عيادة بالجبل الأصفر بالخانكة، ويقومون باستدراج الأطفال واغتصابهم عنوة عنهم.

كما طالب بإعدام المتهم، الذي اغتال براءة طفله ، حيث أن ابنه في حالة نفسية سيئة.