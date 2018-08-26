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ضبط سائق بنصف كيلو حشيش بقليوب

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:33 م
ضبط سائق بنصف كيلو حشيش بقليوب حشيش -ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على سائق بحوزته نصف كيلو حشيش، بدائرة مركز قليوب، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
 
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدارت بأمن القليوبية، مفادها قيام سائق بترويج مخدر الحشيش على عملائه بدائرة مركز قليوب.
وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية.
 
وتم استئذان النيابة العامة، وإعداد كمين للمتهم وتم ضبطه ويدعى"رجب. ع" 34 سنة، سائق، مقيم قليوب، والسابق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 140 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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