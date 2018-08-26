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صور.. وصول أول رحلة رسمية ضمن الجسر الجوى لمصر للطيران لعودة الحجاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:17 م
صور.. وصول أول رحلة رسمية ضمن الجسر الجوى لمصر للطيران لعودة الحجاج حجاج بمطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى
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شهد محيط الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، استقبالا حافلا، لأولى رحلات الجسر الجوى لعودة الحجاج، من الأراضى المقدسة، على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد أداء فريضة الحج من العلاقات العامة الإعلام بالشركة.

 

وتم استقبال الحجاج، أمام الصالة الموسمية بالمطار بالطبل البلدى والمزمار والتنورة، وسط فرحة عارمة سادت أرجاء المكان، وحضور لافت لذويهم.

 

وحرص على استقبال الحجاج بالمطار، بتكليف من الفريق يونس المصرى وزير الطيران، اللواء طيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، واللواء ملاح عادل ثابت وزير الطيران المدنى، واللواء النشار مستشار رئيس الشركة للمبانى واللواء جمال أبو السعود رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات والكابتن مكى عسكر مدير مبنى صالة المواسم إضافة إلى فريق من العلاقات العامة الإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى.

 

ووضعت مصر للطيران اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج.

 

كانت بعثة مصر للطيران بجده، عقدت اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزى وصيانة وتحميل و أمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها .

 

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت اليوم الأحد أنها ستسير 9 رحلات جوية من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولى لنقل 1600حاجا" معظمهم من حجاج السياحة ووزارة العدل وتضامن المؤسسة وقرعة تنازلات وترانزيت تورنتو والجزائر وعمل.

 

وتصل الطائرات التى تقل الحجاج العائدين على مبنى صالة المواسم المعروفة بالصالة الموسمية والمخصصة لسفر ووصول ركاب شركة مصر للطيران.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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