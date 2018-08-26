صور.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والأزمات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، الملتقى الأول للسلامة والأزمات والكوارث، بقاعة الاحتفالات الكبرى فى كلية الهندسة بجامعة المنوفية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام.

حضر الافتتاح الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، والدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، وعلى حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور علوى الخولى عميد كلية الهندسة، وأيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكيميائى محمد عبد الستار منتصر مدير عام الإدارة .

ويهدف الملتقى إلى زيادة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية لكافة الجهات الحكومية، وعلى وجه الخصوص الصحة، والكهرباء، والتعليم، والإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والبيئة، والشباب والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحى ، والطب البيطرى، فضلا عن بعض رجال الأعمال.