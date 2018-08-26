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صور.. وزارة النقل تبحث توفير قطارات مترو تناسب تغيرات المناخ

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:54 ص
صور.. وزارة النقل تبحث توفير قطارات مترو تناسب تغيرات المناخ المهندس هشام عرفات وزير النقل
كتب : مصطفى عبد التواب - تصوير : عمرو مصطفي
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قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تعمل على توفير قطارات مترو بجودة أعلى نتيجة التغيرات المناخية التى شهدتها مصر وخصوصا نتيجة معدلات الرطوبة. 
 
 
وأوضح عرفات خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المقام حاليا بوزارة الاستثمار لتوقيع اتفاقية توريد وتصنيع 32 قطار لخدمة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، أن المشروع الموقع مع الجانب الكورى يهدف لخدمة 1.5 مليون راكب فى اليوم، مشيرا إلى أن الوزارة تفتتح 4 محطات بمترو القاهرة الكبرى خلال العام الجارى. 
 
 
وأشار عرفات إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع الجانب الكورى نتيجة بمجهود ومفاوضات لأكثر من عام ونصف، مؤكدا أن هناك اهتمام بمشروعات النقل خلال الفترة القادمة تشمل مشروعات لتطوير السكك الحديدية أيضا.
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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