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صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات لإعادة الانضباط وضبط 416 مخالفة و20 بائعا

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:58 م
صور.. مدير أمن القاهرة يقود حملات لإعادة الانضباط وضبط 416 مخالفة و20 بائعا جانب من الحملة
كتب إبراهيم أحمد
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تدار دون ترخيص.

 

واستهدفت الحملات الميادين العامة والشوارع الرئيسية بقطاعات العاصمة، وشمل قطاع القاهرة الجديدة مناطق "الطريق الدائرى من أعلى طريق السويس حتى أعلى المثلث دائرة قسمى التجمع الأول"، وفى قطاع الشرق شملت "الطريق الدائرى والمناطق الكائنة أعلى واسفل الطريق دائرة قسم المرج، منطقة مصر الجديدة، ميدان المطرية"، وفى قطاع الغرب تم استهداف "ش الأزهر، ميدان السيدة زينب، منطقة بين الوزارات، ش إسماعيل اباظة، ش خيرت، منطقة الأزبكية"، وفى قطاع الشمال شملت "ميدان الساحل، منطقة بولاق، الوايلى، الحدائق"، وفى قطاع الجنوب تم استهداف "الطريق الدائرى من أعلى المثلث حتى أعلى المنيب دائرة قسم شرطة البساتين، ميدان المحطة بحلوان" .

 

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 416 مخالفة إزالة إدارية، 70 إشغال طريق، 20 بائع جائل، 1 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 2 عدم حمل شهادة صحية، 17 محضر تلوث بيئة، 9 محاضر إدارة بدون ترخيص، 1 لافته إعلانات، 3 تروسيكل لبيع الموز، 2 فاترينة لبيع المأكولات، 1 غرزة شاى، 20 توك توك ).

 

وفى مجال المرور تم ضبط (1745 مخالفة كلبش، 50 تعطيل حركة المرور، 562 سحب تراخيص، 3902 مخالفات نموذج 125، 16 طمس لوحات، 40 أنتظار فى الممنوع، 25 ملصقات ومعلقات، 123 مخالفة شروط الترتخيص، 27 حظر سير النقل، 33 بدون رخصة قيادة، 29 بدون رخصة تسيير، 68 أنبعاث دخان، 70 أمن ومتانة، 29 حجز درجات نارية، 3 حجز مركبات).

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمرارًا لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، واستهدفت القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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