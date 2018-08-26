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صور.. محافظ كفر الشيخ يدعم المستشفى العام بعدد من الأجهزة الطبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:42 ص
صور.. محافظ كفر الشيخ يدعم المستشفى العام بعدد من الأجهزة الطبية محافظ كفر الشيخ أثناء زيارته للمستشفى العام
كفر الشيخ – محمد سليمان
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فاجأ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بزيارته إلى أقسام مستشفى كفر الشيخ العام، لمتابعة سير وانتظام العمل والمرور بالمستشفى والعيادات الخارجية للإطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين. 

جاء ذلك بحضور الدكتور لطفى عبد السميع، مديرعام مستشفى كفرالشيخ العام، والمهندس على عبدالستار مساعد المحافظ، ومنال العسوى نائب رئيس مجلس مدينة كفرالشيخ، ومحمد فتحى، المدير المالى للمستشفى، وسالم أبو شعير، المسئول الإعلامى.

تفقد محافظ كفرالشيخ أقسام الاستقبال، وطوارئ وعمليات وجراحة الاستقبال بالمستشفى، كما تفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوى الذى يضم 74 ماكينة غسل كلوى "42 فى التشغيل، 32 احتياطى"، وأطمئن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالغسيل الكلوى وبخاصة الفلاتر، لخدمة 204 مريض، وزار وحدة التعقيم بالمستشفى العام، كما زار المطبخ، والذى يقدم 1800 وجبه يوميا لنزلاء المستشفى .

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، العيادات الخارجية، والتى شملت الأطفال، والمسالك البولية، والأسنان، والجلدية، والأنف والإذن والحنجرة، واستمع للمواطنين وتأكد من إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج للمواطنين.

قرر محافظ كفر الشيخ، دعم المستشفى العام بعدد من الأجهزة والبدء فى إنشاء مبنى الدرجة المتوقف عن الإنشاء منذ عامين، وبسرعة الانتهاء من توسعة قسم النفسية والعصبية، وذلك خلال زيارته لعيادة النفسية والعصبية بالمستشفى العام والتى تستقبل 60 حالة يوميا، كما كلف بتطوير قسم الاستقبال وحسن معاملة المرضى .

واستمع المحافظ لطلبات المرضى، حيث وجه بصرف إعانات مالية من الضمان الاجتماعى لغير القادرين، مشددا بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتكثيف المرور اليومى .

 

1-محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العالم
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العالم

 

1-محافظ كفر الشيخ يستمع5للمواطنين
محافظ كفر الشيخ يستمع لـ5 مواطنين

 

4-جانب من زيارة المحافظ
جانب من زيارة المحافظ

 

4-محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام المستشفى
محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام المستشفى

 


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