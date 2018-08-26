صور.. محافظ سوهاج: رفع 120 طن قمامة ومخلفات صلبة بمركز البلينا

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 120 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل رفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية أولاد عليو، تم خلالها رفع حوالى 120 طن من القمامة والتراكمات من نجع طوق ونجع محمد التابعين للقرية، وذلك بالتعاون مع قسم الاشغالات بالوحدة ، وتم تنفيذ حملة نظافة بالطريق السريع بمدخل المدينة ، وجارى متابعة الحملات وتكثيف اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز .



حملات النظافة ورفع المخلفات بالبلينا



حملات النظافة ورفع المخلفات بالبلينا



حملات النظافة ورفع المخلفات بالبلينا



حملات النظافة ورفع المخلفات بالبلينا