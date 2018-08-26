صور.. محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بمدينة بنها بتكلفة 27 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات القومية بمركز بنها فى قطاع الشباب والرياضة بتكلفة 800 ألف جنيه، كما تم تفقد مشروعات فى قطاع التعليم بتكلفة 6 ملايين جنيه، وفى قطاع الصرف الصحى تم تفقد مشروعات بتكلفة 21 مليون جنيه.

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة مرصفا الابتدائية المشتركة بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتفقد المحافظ الفصول واطمئن على اكتمال الفرش والأساس المدرسى، مشددا على إنهاء أعمال الصرف الصحى للمدرسة وتجهيز المدرسة لتدخل الخدمة الفصل الدراسى القادم.

كما تفقد "عشماوى"، مشروع صرف صحى عزبة رشيد وقدوسة بمرصفا بتكلفة 21 مليون جنيه، وأعطى تعليمات مشددة للقائمين بتنفيذ المشروع بإنهائه فى المواعيد المحددة وتمهيد الطريق أمام المواطنين بعد انتهاء الأعمال.

كما تفقد كورنيش النيل بمدينة بنها، وأمر بإزالة الأتربة وترميم الجزيرة الوسطى بمنطقة عزبة السوق وتجميل وإنارة الكورنيش بالكامل ورصف الكورنيش ببلاط "الإنتر لوك".

وجاءت الجولة بحضور رئيس مدينة بنها ومديرى مديريات الشباب والرياضة والطرق والتعليم والابنية التعليمية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه شرب القليوبية.











































