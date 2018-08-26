صور.. محافظ الإسماعيلية يستعرض خطة إعادة هيكلة المراكز التكنولوجية

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد عزى ممثلا لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والمستثمرين وعدد من ممثلى وزارة التخطيط وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لما تم اتخاذه من إجراءات تطوير المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية على مستوى المحافظة وتوابعها.

كما تم خلال المؤتمر مراجعة موقف إداء المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى مناقشة الإطار العام لإعادة هيكلة الإدارات التابعة لتلك المراكز والآليات التنفيذية لتفعيل الربط مع بوابة الشكاوى الحكومية وخلال المؤتمر أشاد المحافظ بجهود جميع القائمين على العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وما تحقق من نسب تنفيذ التعامل مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية.

وأشار محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من وراء تطوير هذه المراكز وتحديثها هو تيسير تقديم الخدمات الجماهيرية، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا إعادة النظر فى إدراجها بشكل رسمى ضمن الهيكل التنظيمى للوحدات المحلية، واستحداث إدارات جديدة منها التخطيط والسياسات والتقييم والمتابعة والتحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات ومن جهته أشاد محمد عزى بما حققته محافظة الإسماعيلية فى مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية بإعتبارها من أولى المحافظات الرائدة وأولى محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، يرافقه اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد ، ولفيف من القيادات التنفيذية ، بزيارة ميدانية لتفقد ومتابعة المركز التكنولوجى الرئيسى للخدمات الجماهيرية للمواطنيين والمستثمرين بمقر ديوان عام المحافظة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومستوى الآداء للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنيين ألكترونيًا.

وخلال الجولة أعلن "طاهر" ، أنه من خلال المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية والتى تغطى جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة بالكامل تم الانتهاء من ربط ما يزيد عن 150 خدمة على الشبكة الموحد والتى يتم تقديمها للمواطنيين من خلال عدد 10 مراكز متميزة بالإضافة إلى التطور النوعى الملحوظ فى تجهيزات تلك المراكز وتدعيمها بأحدث الأجهزة ومجموعة شباب المحليات العاملين بها والذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للتعامل مع هذا الشكل من التطوير مما كان له عظيم الأثر فى رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنيين بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن علاوة على عدم وجد أى قوائم انتظار لشكاوى أو طلبات المواطنيين والتى يتم التعامل معها بشكل فورى.