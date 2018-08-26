صور.. رئيس مدينة إسنا يدفع بسيارات لشفط المياه الجوفية من منازل أصفون

الأقصر – أحمد مرعى

قام محمد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، بالدفع بعدد من سيارات الكسح إلى قرية أصفون التابعة لمركز إسنا، لكسح المياه الجوفية من منازل الأهالى، وتم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية.

ومن جانبه، تابع رئيس مركز إسنا عملية شفط المياه من المنازل، مما لاقى استحسان الأهالى وقدموا الشكر للمسئولين على المجهود المبذول وسرعة حل المشكلة.



رئيس مدينة إسنا يدفع بسيارت كسح لشفط المياة الجوفية من منازل أهالي أصفون

جانب من شفط المياة الجوفية من منازل قرية أصفون