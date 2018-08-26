video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الجامعة بدمياط

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:56 م
صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الجامعة بدمياط جانب من الزيارة التفقدية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بزيارة تفقدية لمقر كليتى طب البنين والبنات جامعة الأزهر بدمياط، كما قام بزيارة المستشفى الجامعى وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ومختلف أقسام المستشفى.
 
وخلال الزيارة، أشاد رئيس الجامعة بما لمسه من إنجازات تتجسد على أرض الواقع اليوم تلو الآخر، مؤكدًا أن قطاع الطب فى جامعة الأزهر يعد من القطاعات الواعدة لا سيما بعد حصول أربعة كليات طبية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهى كليات طب البنات بالقاهرة، وطب البنين وطب الأسنان بنات بالقاهرة، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة.
 
وثمن رئيس الجامعة جهود القائمين على كليتى طب الأزهر بدمياط، خاصة بعد التطوير والتحديث الذى تشهده مستشفى جامعة الأزهر بدمياط وكان آخرها تزويد المستشفى بجهاز الجاما نايف والذى يعد من أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحرصاوى: أنا خريج كلية لغة عربية وأصبحت رئيس جامعة وزملائى دخلوا طب ورسبوا

المحرصاوى: إنشاء مجلس التعليم الأزهرى قبل الجامعى يواكب التحديات المعاصرة

لطلبة الثانوية الأزهرية.. التنسيق مرتبط ببوابة الحكومة.. وبداية الدارسة بالجامعة 22 سبتمبر.. المحرصاوى: سنحلل المخدرات بشكل مفاجئ لطلبة المدينة.. ومقررات جديدة للفقه بالكليات العلمية و11 كلية وفصل جديد بالتنسيق

المحرصاوى يطالب "الآثار" بإزالة مسجد أثرى بجوار مستشفى الحسين أو ترميمه

رئيس جامعة الازهر

الازهر الشريف

مستشفى دمياط




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة