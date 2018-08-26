صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الجامعة بدمياط

قام الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بزيارة تفقدية لمقر كليتى طب البنين والبنات جامعة الأزهر بدمياط، كما قام بزيارة المستشفى الجامعى وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ومختلف أقسام المستشفى.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس الجامعة بما لمسه من إنجازات تتجسد على أرض الواقع اليوم تلو الآخر، مؤكدًا أن قطاع الطب فى جامعة الأزهر يعد من القطاعات الواعدة لا سيما بعد حصول أربعة كليات طبية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهى كليات طب البنات بالقاهرة، وطب البنين وطب الأسنان بنات بالقاهرة، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة.

وثمن رئيس الجامعة جهود القائمين على كليتى طب الأزهر بدمياط، خاصة بعد التطوير والتحديث الذى تشهده مستشفى جامعة الأزهر بدمياط وكان آخرها تزويد المستشفى بجهاز الجاما نايف والذى يعد من أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية.