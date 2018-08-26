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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:51 م
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صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ببورسعيد

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:53 ص
صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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تابع سعيد شلبى، رئيس حى الشرق، بمحافظة بورسعيد غلق وتشميع 4 محلات لمزاولة أنشطة بدون ترخيص وغلق وتشميع كافية بشارع محمد محمود ومحمود صدقى لمزاولته نشاط مقهى عمومى بدون ترخيص كما شملت امتداد شارع البازار وامتداد شارع الجيش كما تم إزالة بوابة حديدية على ممر عمومى للعقار رقم 14 بأرض الجولف مساكن بنك الإسكان وجارى العمل لإزالة جميع الإشغالات المخالفة فى حى الشرق.
 
من جانبه أشرف المهندس منصور بكرى، رئيس حى المناخ على إصلاح كسر بخط مياه حلوة بامتداد شارع أحمد عرابى كما تم رفع مياه صرف ببعض المناطق بنطاق الحى بعد أعمال التسليك التى تتم بخطوط الصرف كما تمت أعمال تشجير وتزهير للمسطحات الخضراء والأحواض بامتداد شارع ستلنجراد، كما أشرف رئيس الحى، على أعمال نظافة ورفع قمامة ومخلفات بمنطقة العرب القديم وبامتداد شارع أسوان وشارع الأمين تأتى هذه الأعمال استكمالا للأعمال اليومية للنظافة ورفع المخلفات التى تتم بنطاق الحى كما تم إزالة بعض الفروشات المخالفة المقامة بدون ترخيص التخفظ على بعض الدواب التى يقوم أصحابها بربطها بسلاسل بصناديق القمامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
 
كما قاد السعيد رخا، رئيس حي الضواحى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق الشاحنات بالقابوطى والقيام بأعمال الكنس وتجريف ورفع الرمال ورفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات بمناطق امتداد شارع قناه السويس والقابوطى وامتداد شارعى مصطفى كامل وطريق الشاحنات وخلف مصنع البيبسى.
 
 
 

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